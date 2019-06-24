Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
İşte WhatsApp'ı internetsiz kullanabilmenin yolu!
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !
YSK'dan Flaş Mühür Kararı!

Haluk Levent'ten İmamoğlu paylaşımı: Seçim bitti, artık yazabilirim

Şarkıcı Haluk Levent, dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Haluk Levent'ten İmamoğlu paylaşımı: Seçim bitti, artık yazabilirim

Şarkıcı Haluk Levent, dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:06
Haluk Levent'ten İmamoğlu paylaşımı: Seçim bitti, artık yazabilirim

Şarkıcı Haluk Levent, 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan ancak dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Levent şunları kaydetti:

"Seçim bitti. Artık yazabilirim. İstanbul’u yönetecek yeni başkan sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Seçimden 1 yıl önce yanına gitmiştim. Beylikdüzü’nde cinsel istismara uğrayan kızımıza ve ailesine destek istemiştik.Hep yanlarında oldu. Aileye ev buldu. Sağ olsun."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
haluk levent ten imamoğlu paylaşımı seçim bitti artık yazabilirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kardeşini, kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş
Kız kardeşini, kuzeniyle evlenmek istemediği için öldürmüş
Feci Trafik Kazası! 2 Polis Memuru Yaralandı
Feci Trafik Kazası! 2 Polis Memuru Yaralandı
Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli Türkiye'ye döndü
Bayramı ülkesinde geçiren 6 bin 500 Suriyeli Türkiye'ye döndü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim