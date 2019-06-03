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Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halkbank'ın üç genel müdür yardımcılığı makamını kapattığı, beş genel müdür yardımcısını görevden aldığı belirtildi.

Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halkbank'ın üç genel müdür yardımcılığı makamını kapattığı, beş genel müdür yardımcısını görevden aldığı belirtildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:28
Halkbank’ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Halkbank'ın insan kaynakları ve destek hizmetleri, operasyonel işlemler ve bilgi teknolojileri ve iç sistemler genel müdür yardımcılığı makamları kapatıldı.

Bunlar yerine operasyonel işlemler ve destek işlemleri genel müdür yardımcılığı kurulurken üç de grup başkanlığı kuruldu.

Ayrıca beş genel müdür yardımcısı görevden alındı ve üç yeni isim görevlendirildi.

KİMLER GÖREVDEN ALINDI?

Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Metin Köstek görevden alındı.

Bu isimlerin yerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı. Ancak yeni atanan isimlerin sorumluluk alanları açıklamada belirtilmedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 03.06.2019 12:41
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