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'Halkbank, ABD'deki davanın tebligatını teslim almadı'

New York Güney Bölge Savcılığı, İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'ın kendisine yöneltilen suçlamalardan haberdar olduğunu ve gönderilen tebligatı kabul etmeyerek davadan kaçmaya çalıştığını savundu.

'Halkbank, ABD'deki davanın tebligatını teslim almadı'

New York Güney Bölge Savcılığı, İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'ın kendisine yöneltilen suçlamalardan haberdar olduğunu ve gönderilen tebligatı kabul etmeyerek davadan kaçmaya çalıştığını savundu.

06 Kasım 2019 Çarşamba 07:23
'Halkbank, ABD'deki davanın tebligatını teslim almadı'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlamasıyla New York Güney Bölge Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve 22 Ekim'deki ilk duruşmaya katılmayan Halkbank, bugün düzenlenen ikinci duruşmaya da katılmadı.

Duruşmaya, bankaya bir dönem danışmanlık hizmeti veren King & Spalding hukuk firmasına bağlı avukatlar katıldı.

Hakim Richard Berman, Halkbank'ın yeni duruşmaya sınırlı ve özel katılım şartıyla katılabileceği talebine ilişkin King & Spalding avukatlarından yeni bir başvuru dilekçesi talep ederek avukatlara 19 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Diğer yandan Berman, New York Güney Bölge Savcılığı'na avukatların iddia ve savunmalara yanıt vermeleri için 26 Kasım'a kadar mühlet verdi, savcılığın yazılı başvurusundan sonra hukuk firmasına da 2 Aralık'a kadar savcılık tarafından sunulan tebligata yanıt vermesi için süre tanıdı.

Gazeteci Adam Klasfeld, savcılık makamı tarafından dava dosyasına bugün sunulan bir belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre, Halkbank Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, savcılık tarafından gönderilen bir tebligatı kabul etmedi.

Gerekçe olarak da tebligatın "ABD ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderilmesi" gösterildi.

Tebligatta şu ifadeler yer aldı:

"ABD New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından 8563 5166 0162 0402 takip numaralı FedEx aracılığıyla gönderilen belgeler ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderildiği için Bankamız tarafından kabul edilmeden iade edilmiştir."

Belgede bir kişinin imzası bulunsa da adı yer almıyor ve Halk Bankası Hukuk İşleri Dair Başkanlığı ifadeleri yer alıyor.

Savcılık, bu nedenle Halkbank'ın kendisine yöneltilen suçlamalardan haberdar olduğunu ve belgeyi kabul etmeyerek davadan kaçmaya çalıştığını savundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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