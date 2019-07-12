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Haliç'te köprüden atlayan kadını kurtarmak için arkasından atladı

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B.'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin Kaya'nın köprüden atlaması ve kadını kurtarması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haliç'te köprüden atlayan kadını kurtarmak için arkasından atladı

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B.'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin Kaya'nın köprüden atlaması ve kadını kurtarması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:39
Haliç'te köprüden atlayan kadını kurtarmak için arkasından atladı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Şirin B'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızı kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Günün kahramanı Yusuf Muhsin Kaya'nın kadını kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Köprüdeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla denizde çırpınan kadını çekmeye başladı. O an Yusuf Muhsin Kaya'nın suya atlaması da cep telefonu kaydına girerken, Kaya'nın kadına doğru yüzdüğü görüldü. Şirin B.'yi suyun üstünde tuttuğu sırada ise deniz polisine ait bir bot ikilinin yanına yanaşarak, polisler ikiliyi sudan çıkardığı görüntüler kameraya yansıyor.

‘SUYA ATLAYIP ÇIKARDIM’

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti baya dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Baya su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı" dedi.

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