Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

'FETÖ darbe çağrışımı' davası kapsamında yaklaşık 3.5 yıl tutuklu kalan eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkında 4 Kasım'da verilen tahliye kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Altan, Göztepe'deki evinden gözaltına alındı.

Evinde çocukları Sanem Altan, Kerem Altan ile vedalaşan Altan, 1138 gün tutuklu kaldıktan sonra bir hafta önce tahliye edildiği Silivri Cezaevi'ne götürülmek üzere gözaltına alındı.

Ahmet Altan; önce Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Altan'ın gece emniyette gözaltında tutulacağı, yarın Silivri Cezaevi'ne nakledilmesinin planlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul eden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Altan yeniden cezaevine girecek.

Avukat Ok: Bu hukukun katlidir

Kararı ilk değerlendiren isimlerden biri olan Avukat Veysel Ok, "Biz bu hikayeyi soruşturma aşamasında da görmüştük. Sulh ceza hakimliği tahliye etmiş sonra itirazla tutuklanmıştı" dedi. Ok, şunları kaydetti:

"Şimdi 3 yıl sonra yine tahliyesine tahammül edemediler. Bu hukukun katlidir. Bu zulm/ hukuksuzluk sadece Altan’a değil herkese yapılmıştır."

Altan'ın avukatı: Savcını itirazını mahkeme 17:00'da karara bağladı, ısrarıma rağmen kararı bana vermedi

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da kişisel Twitter hesabında saat 18:06'da bir paylaşımda bulundu. Çalıkuşu, mahkemenin itirazı saat 17:00'da karara bağladığını belirtti ve "Israrıma rağmen kararı bana vermedi. 'Yarın öğrenin' dedi. Dilerim karar hukuka uygundur. Aksi halde 27. Ağır Ceza Mahkemesi bir hükmü bozarak istinaf mahkemesinin yetkisini gasbetmiş sayılacaktır" ifadesini kullandı.

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