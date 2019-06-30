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Hakkari'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit!

Hakkari Valiliği, güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 1 askerimizin ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit!

Hakkari Valiliği, güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada 1 askerimizin ağır yaralandığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:03
Hakkari'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit!

Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.06.2019 09:12
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hakkari den acı haber askerimiz şehit
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