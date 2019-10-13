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Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 10:19
Hakkari'den acı haber: Bir asker şehit

Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.

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DHA

Anahtar Kelimeler:
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