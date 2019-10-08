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Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen araç kazasında 1 askerimizin hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de meydana gelen araç kazasında 1 askerimizin hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 06:57
Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Çukurca’da 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

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