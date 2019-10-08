Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Çukurca’da 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çukurca/Hakkâri’de 7 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen araç kazasında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA