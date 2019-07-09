Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit, 1 yaralı

Millî Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de askerî araca PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 1 asker de yaralandı.

Bakanlık açıklamasında, "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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