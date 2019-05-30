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Hakimin 'Eteğinin boyu kısa' dediği avukat, bakın bugün ne yaptı?

İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu, dün çok tartışılmıştı. Avukat Tuğçe Çetin ise, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.

Hakimin 'Eteğinin boyu kısa' dediği avukat, bakın bugün ne yaptı?

İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu, dün çok tartışılmıştı. Avukat Tuğçe Çetin ise, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:50
Hakimin 'Eteğinin boyu kısa' dediği avukat, bakın bugün ne yaptı?

İstanbul’da 2. İş Mahkemesi’nde avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu, dün çok tartışılmıştı.

Mehmet Yoylu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden de uzaklaştırılmıştı.

Olaydan sonra avukat Çetin'e meslektaşlarından birçok destek gelirken, hakim de tepkilerin odağı haline gelmişti.

Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.

Odatv'de yer alan habere göre; sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Tuğçe Çetin, paylaşımına, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu düştü.

Son Güncelleme: 30.05.2019 16:27
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