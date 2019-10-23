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Günün en iğrenç haberi!Komşusunun eşeğine tecavüz etti !

Eskişehir'de komşusuna ait bir eşeğe tecavüz ettiği iddia edilen kişi 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı tepki gösterdi.

Günün en iğrenç haberi!Komşusunun eşeğine tecavüz etti !

Eskişehir'de komşusuna ait bir eşeğe tecavüz ettiği iddia edilen kişi 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaya Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı tepki gösterdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:27
Günün en iğrenç haberi!Komşusunun eşeğine tecavüz etti !

Eskişehir’de komşusuna ait eşeğe tecavüz ettiği iddia edilen M.K. (47) hakkında ‘işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olaydan haberdar olan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı ve avukat Gülçin Yapıcı ise yaşanan tecavüze tepki göstererek, “Yaşanan bu insanlık dışı olay biz hayvanseverleri derinden yaraladı. Bu tarz insan bile diyemeyeceğim kişilerin toplumdan ayıklanması için mücadelemiz devem edecek” dedi.
 
Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca Mahallesi’nde hayvancılık yapan N.B., komşusu M.K.’nın eşeğine tecavüz ettiğini ve bunu cep telefonuyla kaydettiğini belirterek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.K. ‘tecavüz’ iddiasını kabul ederek itiraf etti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle M.K. hakkında 8’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılırken, ‘işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Tecavüzle suçlanan M.K. önümüzdeki hafta hâkim karşısına çıkacak.

DERNEK BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir Barosu avukatlarından ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, yaşanan olayın asla kabul edilemeyeceğini belirterek tepki gösterdi. Olayın hayvan severleri derinden yaraladığını kaydeden Yapıcı, "Sahipli, sahipsiz bu canlara yapılan tecavüz, şiddet, cinayet asla kabul edilemez. Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği olarak, bu münferit olayda müdahil olacağız. Bu tarz insan bile diyemeyeceğim kişilerin toplumdan ayıklanması için mücadelemiz devem edecek” dedi.

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