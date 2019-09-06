güngören belediyesi nden emniyete araç tahsisi kararı

Güngören Belediye Meclisi'nin 4 Eylül tarihli oturumunda “dış kurumlara araç tahsis edilmesi” için belediye başkanına yetki verildi. Karara göre Güngören Belediyesi kendi bütçesinden 5 motosiklet satın alıp ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edecek, 10 adet binek araç da kiralanarak emniyetin kullanımına verilecek. Karara göre Güngören Belediyesi, kaymakamlığa da bir adet lüks makam aracı kiralayarak tahsis edecek. Kaymakamlığın özel kalemi için de belediye tarafından bir adet binek araç kiralanacak.

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Karar Güngören Belediye Meclisi oturumunda oybirliği ile kabul edildi. Ancak CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar kararla ilgili eleştirilerde bulundu. Şar, “Kiralanacak araçlar Güngören Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Her kurumun ayrı bütçeleri var. Belediye olarak biz bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz ancak bu kurumlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı aslında bu kurumların araç ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Ama Güngören'de bu gerçekleştirilememiş” dedi.

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