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Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı

İstanbul'da Güngören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlığa araç kiralamak için meclis kararı aldı. Karara tepki gösteren CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu pejmürde edeceğine emniyetin ihtiyaçları olan araçları sağlama konusunda çaba göstersin, bu araçları sağlasın” ifadelerini kullandı.

Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı

İstanbul'da Güngören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan ilçe emniyet müdürlüğü ve kaymakamlığa araç kiralamak için meclis kararı aldı. Karara tepki gösteren CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu pejmürde edeceğine emniyetin ihtiyaçları olan araçları sağlama konusunda çaba göstersin, bu araçları sağlasın” ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2019 Cuma 06:52
Güngören Belediyesi'nden emniyete araç tahsisi kararı

Güngören Belediye Meclisi'nin 4 Eylül tarihli oturumunda “dış kurumlara araç tahsis edilmesi” için belediye başkanına yetki verildi. Karara göre Güngören Belediyesi kendi bütçesinden 5 motosiklet satın alıp ilçe emniyet müdürlüğüne tahsis edecek, 10 adet binek araç da kiralanarak emniyetin kullanımına verilecek. Karara göre Güngören Belediyesi, kaymakamlığa da bir adet lüks makam aracı kiralayarak tahsis edecek. Kaymakamlığın özel kalemi için de belediye tarafından bir adet binek araç kiralanacak.

'SOYLU, İMAMOĞLU'NUN PEJMÜRDE EDECEĞİNE EMNİYET'İN İHTİYAÇLARINI KARŞILASIN'

Karar Güngören Belediye Meclisi oturumunda oybirliği ile kabul edildi. Ancak CHP'li Meclis Üyesi Ali Şar kararla ilgili eleştirilerde bulundu. Şar, “Kiralanacak araçlar Güngören Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak. Her kurumun ayrı bütçeleri var. Belediye olarak biz bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz ancak bu kurumlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı. İçişleri Bakanlığı aslında bu kurumların araç ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. Ama Güngören'de bu gerçekleştirilememiş” dedi.

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güngören belediyesi nden emniyete araç tahsisi kararı
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