güler sabancı sakıp sabancı anadolu lisesi nin 2019 2020 eğitim dönemindeki yenilikleri müjdeledi

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen 9. Sınıflar Rozet Takma Töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Lise eğitimlerine yeni başlayan öğrencilerin aileleri ile mezunlarının da katıldığı törende, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ne yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine okula aidiyet duygusunu desteklemek için rozetleri takıldı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin akademik ve sosyal alanlardaki gelişimini desteklemek ve okul başarısını daha da üst sıralara taşımak için okul yönetimi ile çalıştıklarını belirterek, “Eğitimi her zaman ilk sıraya koyan ve gençlerin başarılarının teşvik ve takdir edilmesine inanan Sakıp Sabancı’nın başlattığı Eğitim Ödülleri’ne yenilerini ekledik. Bundan sonra Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde bir sonraki sınıfa geçen en başarılı öğrenciler Sabancı Üniversitesi’nde yaz okuluna gitmeye hak kazanacak. Ayrıca Sabancı Üniversitesi ile bu yıl imzalanan iş birliği protokolü ile lisemizin öğrencileri üniversitenin imkanlarından yararlanarak projeler gerçekleştirebilecek. Tüm bunların yanı sıra, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde hazırlık sınıfı oluşturulması için girişimlerin başlatıldığını da memnuniyetle duyurmak isterim. Yabancı dilin, bilim ve teknolojide ilerleme için olmazsa olmaz olduğu günümüzde bu girişimin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz” dedi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nin Türkiye’nin sayılı Anadolu Liseleri’nden biri olduğunu vurgulayan Sabancı:“Okulumuz hem akademik hem de sosyal alanlardaki başarıları ile İstanbul’daki okullar arasında üst sıralarda yer alıyor. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nin gelecek 5 yılda İstanbul’daki ilk 5 Anadolu Lisesi arasında olmasını hedefliyoruz” dedi.

Güler Sabancı: “Mutluluk sadece hedeflere ulaşmak ve para kazanmak değildir”

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ne yeni başlayan öğrencileri tebrik eden ve çalışmanın yanı sıra mutlu bireyler olmaları konusunda da gençlere tavsiyelerde bulunan Sabancı, ‘‘Ömür boyu sürecek arkadaşlıklar edineceksiniz, unutmayacağınız öğretmenleriniz olacak. Sizlerin mutlu ve başarılı gençler olmanızı diliyorum. Mutluluk sadece hedeflere ulaşmak ve para kazanmak değildir. Mutluluk kendinizi iyi yetiştirmek, kendinizden memnun olmak, ailenizle iyi ilişkiler kurmak, ailenize ve ülkemize fayda getirmektir. Hepinizin faydalı işler yaparak dünyaya fayda getirmenizi diliyorum” dedi.

Okulda ve hayatta başarılı ve mutlu bireyler olmaları için gençlerin Okul İklimini İyileştirme Projesi ile destekleneceğini vurgulayan Sabancı, “Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde Prof. Dr. Yankı Yazgan ve ekibi tarafından ‘Okul İklimini İyileştirme Projesi’ başladı. Bu proje ile gençlerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleme çalışmaları yürütülüyor. Gençlerin sadece bilim ve ilimde kendilerini geliştirmesi değil, sosyal ve duygusal alanda da gelişimleri çok önemli. Bu dengeyi iyi kuranlar hayatta başarılı oluyor. Bu proje ile öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyeceğiz” dedi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden ilk üç derece ile mezun olan öğrenciler, Sakıp Sabancı’nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı “Eğitim Ödülleri” kapsamında, toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası ile ödüllendiriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Sakıp Sabancı Başarı Bursu” verilecek.

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