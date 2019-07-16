Gülen'in Türkiye'ye iadesi için flaş gelişme

Sputnik'e demeç veren Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde FETÖ lideri Gülen'in iadesi için yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıç, "Çok kısa süre önce ek kanıtlar sunduk ancak maalesef bunun ABD yönetimi üzerinde bir etkisi olmadığı görülüyor. ABD'liler, hâlâ daha bunun üzerinde çalışıyor, sunulanların yetersiz olduğunu belirterek ek bilgiler talep etmeyi sürdürüyor" dedi.

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