GSB mülakat sonuçları açıklandı mı?

GSB personel alımı ilanının yayınlanıp başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, mülakatlar mayıs ayında tamamlandı. Mülakat sınavına giren adaylar, başarılı oldukları takdirde, bakanlık bünyesinde iş imkanı bulacaklar. Sözlü sınavların üzerinden haftalar geçmesi ile, adayların gözü bakanlıktan yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, GSB 3 bin 243 personel alımı mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, GSB mülakatlarıyla ilgili merak edilenler.

MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Ancak mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Bakanlıkta konuya dair bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde bilgileri bulabilirsiniz.

MESLEK KOLLARI NELER?

Temizlik Görevlisi

Cankurtaran

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

Otobüs Kaptanı (Şoförü)

Aşçı Yardımcısı

Aşçı

Elektrik Tesisatçısı (Bina)

Güvenlik Görevlisi

Havuz Suyu Operatörü

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

Garson (Servis Elemanı)

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

Makine Teknikeri

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

Gençlik Lideri

Gençlik Lideri

Muhasebeci

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