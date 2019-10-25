Gözler TBMM’de: Üniversiteli İşçiler Yasal Düzenleme Bekliyor!

TBMM‘nin açılması ile birlikte üniversiteli işçilerin bekleyişi başladı.

Kamuda işçi statüsünde çalışmakta olan üniversiteli işçiler yasal düzenleme bekliyor.

Üniversiteli işçiler sorununun çözüleceği tek adres olan meclisin yeni yasama yılına başlaması ile birlikte binlerce işçinin gözü TBMM‘ne çevrildi. Üniversiteli İşçiler müjdeli haber bekliyor.

GÖZÜMÜZ TBMM’DE

Bir yandan çalışırken bir yandan gözlerinin TBMM’den gelecek olan müjdeli haberde olduğunu söyleyen üniversiteli işçiler, Meslisin yeni dönemi vesiyesiyle tekraren “ANKARA ÇIKARMASI” yapacaklarını, bunun için uygun zamanı beklediklerini dile getirerek “bizi zaten biliyorlar, daha önce defalarca gittik ve tekrar gitmemize gerek kalmadan umarız ki gereken yasal düzenleme yapılır ancak yasal düzenleme yapılana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizin, saygı çerçevesinde her bir Devlet büyüğümüze ulaşarak haklı ve sözü verilmiş talebimizi anlatmak için kapılarını aşındıracağımızın bilinmesini isteriz” dediler.

ARTIK TOPLUMSAL BEKLENTİLERİN ÇÖZÜM ZAMANI

Geçmiş dönemlerin seçimler ile geçtiğini ifade eden üniversiteli işçiler, uzun süre seçimlerin olmayacağının altını çizerek, “artık yeni dönemde toplumsal beklentilerin tek tek çözüme kavuşturulması gerektiğini ve bunun için Meclisimizdeki tüm siyasi partilere, milletvekillerine görev ve sorumluluk düşmektedir” ifadelerine yer verdiler.

BÜTÇEYE MADDİ OLARAK EK KÜLFETİMİZ YOK

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER’in statü değişikliğinin gerçekleşmesi halinde bütçeye herhangi bir yük getirmediğini sık sık dile getiren üniversiteli işçiler; "Bizler zaten Devletimizin kurumlarında çalışıyoruz, istediğimiz sadece statü değişikliği" diyerek yasal düzenleme ile önlerindeki engellerin bir an önce kaldırılması ile birlikte “Devletimize, Milletimize daha faydalı bireyler olmak istiyoruz” dediler.

ÖZLÜK HAKLARIMIZ KISITLI

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER olarak tayin, nakil, görevde yükselme, imza yetkisi gibi özlük haklarının olmadığının, mevcut olan haklarının da kurum amirleri tarafından keyfi olarak kısıtlandığının altını çizen platform üyeleri, Kamuda artık “SEN İŞÇİSİN İŞÇİ KAL” anlayışının son bulması gerektiğini, akademik eğitimini tamamlamış personellerin liyakat, ehliyet ve adalet mekanizmasının hakim olduğu kamu personel rejiminin sağlanması gerektiğinin altını çizen üniversiteli işçiler, Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğunu vurgulayarak ivedilikle kamu personel rejiminin çözüm beklediğini ifade ettiler.

ÇALIŞMA BARIŞI SAĞLANMALI

Kamuda çalışma barışının sağlanması için, üniversiteli işçiler statü değişikliği için yasal düzenleme biran önce yapılmalıdır diyerek haklı taleplerinin İVEDİLİKLE çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade ettiler.

PEKİ ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER KİMDİR?

Kamuda işçi statüsünde çalışan bu personeller , kendilerini şu şekilde tanımlıyor:

“Kamu Kurumlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde 4857 sayılı yasaya tabi daimi işçi statüsünde; Ön lisans, Lisans Mezunu hatta Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış ama vasıfsız kadroda çalışan işçilerdir.”

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