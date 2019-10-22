Gözaltındaki HDP'li Mızraklı, adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine 19 Ağustos'ta kayyum atanan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar, Bismil ve Kocaköy ilçe belediye başkanlarıyla birlikte dün gözaltına alındı.

Mızraklı, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mızraklı'nın savcılık sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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