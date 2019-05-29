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Gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı'nın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı'nın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest bırakıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:44
Gözaltına alınan 'Zümrüt Apartmanı'nın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan 'pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki ile kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Topçu ile kitabın yazarı Şevki, emniyetteki işlemlerinin ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden Şevki tutuklama, Topçu ise adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Şevki ile Topçu, hakimlikteki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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