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Görevde Yükselme Sınavı Zaferi

Türk Büro Sen’den yapılan açıklamada, Görevde Yükselme Sınav puanı değiştirilerek liste dışı bırakılan personel için açtıkları davada mahkemenin işleminin iptaline karar verdiğini bildirdi.

Görevde Yükselme Sınavı Zaferi

Türk Büro Sen’den yapılan açıklamada, Görevde Yükselme Sınav puanı değiştirilerek liste dışı bırakılan personel için açtıkları davada mahkemenin işleminin iptaline karar verdiğini bildirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:10
Görevde Yükselme Sınavı Zaferi

Sendikadan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan müvekkil sendika üyesi, kurumca açılan “Şube Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur” kadroları için ilan edilen Görevde Yükselme Sınavında başarılı olup ilk listede yer almış iken, sonrasında idarece sınav puanının altmıştan yetmişe yükseltilmesi nedeniyle liste dışı bırakılmıştır.

Hukuka ve hakkaniyete aykırı işleme karşı Sendikamızca dava açılmış olup, İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 29.03.2019 tarih, 2019/261 E. ve 2019/699 K. sayılı kararı ile; “Başarının görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, mevzuatta ve sınav ilanında öngörülen 60 puan seviyesine göre belirlenmesi gerekmekte iken, bu başarı puanı seviyesinin sınavdan sonra haklı beklenti ilkesine aykırı olarak 70 puana çıkarıldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Anahtar Kelimeler:
görevde yükselme sınavı zaferi
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