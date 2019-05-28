Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7 KM DERİNLİKTE

Merkez Üssü Gökova Körfezi olan yerin 7 kilometre altında meydana gelen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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