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Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 8.27'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde saat 8.27'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

28 Mayıs 2019 Salı 15:13
Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

7 KM DERİNLİKTE
Merkez Üssü Gökova Körfezi olan yerin 7 kilometre altında meydana gelen 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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