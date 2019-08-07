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Gökhan Özoğuz’dan AK Partili Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Kaz Dağları hakkında açıklamada bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz’dan AK Partili Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından Kaz Dağları hakkında açıklamada bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 07:02
Gökhan Özoğuz’dan AK Partili Turan'a 'Kaz Dağları' tepkisi

Turan’ın Kaz Dağları’ndaki protestolarla ilgili olarak yaptığı; “Misafirlerimizin aklına, ‘2 yıldır ağaç kesilirken eylem yapmadık da kesim bittikten sonra eylem yapıyoruz, bugün eylem yapmanın ağaçlara faydası yok. Peki kime faydası var?' diye sormak gelmedi mi?”açıklamasına şarkıcı Gökhan Özoğuz Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özoğuz, Turan'a yönelik, “E haberimiz yoktu ki ağaç katliamı olacağından! Bilsek ilk ağaç kesildiğinde korumaya çalışırdık! Kaldı ki bu savunma şekli ne kadar üzücü siz bilmiyor musunuz? Siyanür ile toprağı zelil ederseniz doğayı katledeceğinizi?” dedi.

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gökhan özoğuz dan ak partili turan a kaz dağları tepkisi
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