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Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a yanıt

Köşesinde kendisi için "bir yobazın yaptığından zerre kadar fark yok" diye yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a tepki gösteren Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, "Öyle refleksler gelişmiş ki. En hassas olduğum 'insan ayırma' konusunda bile attığım tweet'i yorumlarken, tamamen tersi bir düşünce ile yazdığımı zannedebiliyor bazı kişiler" dedi.

Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a yanıt

Köşesinde kendisi için "bir yobazın yaptığından zerre kadar fark yok" diye yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a tepki gösteren Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, "Öyle refleksler gelişmiş ki. En hassas olduğum 'insan ayırma' konusunda bile attığım tweet'i yorumlarken, tamamen tersi bir düşünce ile yazdığımı zannedebiliyor bazı kişiler" dedi.

03 Kasım 2019 Pazar 06:23
Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a yanıt

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın dün yayınlanan köşesinde hakkında yazdıklarına, müzisyen Gökhan Özoğuz’dan yanıt geldi.

Ahmet Hakan yazısında Athena grubu solisti Özoğuz için şunları 'Athena Gökhan’a açık mektup' başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Metroda tacize uğradığı iddia edilen sarıklı cübbeli adamla ilgili olarak… ‘Bunun laiklik ve Cumhuriyet düşmanı olduğu kesin’ demişsiniz. Yapmayın bunu Athena Gökhan Beyefendi. Çünkü bu yaptığınızla… Mesela uzun saçlı, küpeli, marjinal kıyafetli birini gördüğünde ‘Bunun din ve Allah düşmanı olduğu kesin’ diyen bir yobazın yaptığı arasında zerre kadar fark yoktur. Hakkaniyet duygusu olan vicdanlı insanlar… Karşılarındaki kim olursa olsun asla kılık kıyafetlerine bakarak, ‘Bu kişi kesinlikle şöyledir, böyledir’ diye hüküm vermezler. İlkesel olarak böyle yapmazlar. Kendilerine yakıştırmazlar böyle bir şeyi… Siz de yakıştırmayın Athena Gökhan Beyefendi.” 

Özoğuz ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ahmet bey mektubunuz için teşekkürler. Fakat tweet’in en önemli noktasını kaçırmışsınız. Ülkemizdeki siyasi konularla alakalı hızlı değişen şahıslardan dolayı öyle refleksler gelişmiş ki… En hassas olduğum ‘insan ayırma’ konusunda bile attığım tweet’i yorumlarken, tamamen tersi bir düşünce ile yazdığımı zannedebiliyor bazı kişiler. Ne üzücü! Keşke çamur at izi kalsın güruhunun mesajlarını okuyup böyle bir kanıya varmadan, bir kaç bölümden oluşan tweet’imi dikkatli okuyup öyle yorumlasaydınız” dedi.

Ne olmuştu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir videoda İstanbul metrosunda kalabalık bir grup 1o. Yıl Marşı’nı söylerken aynı vagonda yer sarık ve cübbe giymiş bir kişinin görüntüleri yer almıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında söz konusu kişinin mağdur edildiği iddia edilmiş, kendisine ‘metrodaki mücahit’ denilmişti. Konu sosyal medyada gündem olunda Gökhan Özoğuz da bir dizi tweet’le tartışmaya katılmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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