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Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

Eski Yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

Eski Yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:04
Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu

Şırnak'ta 2015 yılında jandarma karakoluna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Yüzbaşı Ali Alkan'ın KHK'yla ordudan atılan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu suç duyurusunu kişisel Twitter hesabında duyuran Alkan, şunları söyledi:

"Arınç'a göre parsel parsel satan, Metiner'e göre 'siyasi ayaktan olduğu için istifa ettirilen', buna rağmen hala CHP'ye saldıran Gökçek adlı utanmaz hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' Ankara Terör Savcılığı'na ihbarda bulundum."

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gökçek silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu
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