Göç İdaresi tarafından memur alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 48 personel alımı yapılacak. 7 Kasım tarihinde yayımlanacak ilanla birlikte başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanın yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanla Göç İdaresi tarafından memur alımı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 07.11.2019 tarihinde ilan edilecektir. Söz konusu ilan 15.11.2019 tarihine kadar ilanda kalacaktır.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak,

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR