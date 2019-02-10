Girişimcilik Nedir? Girişimci Olmak! Girişimci Kimdir?

Son yılların en popüler sohbet konularından birisi hiç şüphesiz ki girişimciliktir... Peki nedir bu girişimcilik, girişimci olmak ne demek, girişimci kimdir?... Girişimcilik ile ilgili yanlış bilinenler nedir ve girişimcinin özellikleri nelerdir?... İnternette girişimci olmak ile ilgili uzun uzun birçok kaynak bulabilirsiniz. Biz KPSS Cafe olarak en sade ve en gerekli bilgilerle anlattık. Yazı okumaktan sıkılanlar için de güzel ama kısa bir video da hazırlamayı ihmal etmedik. İşte detaylar...

Girişimcilik, sosyal ve ekonomik yönleriyle geleceği inşaa etmek veya bir toplumsal fayda yaratmak için günümüzün en değerli kavramları arasında. Hemen hemen her gün yeni girişimlerin haberlerini okuduğumuz Türkiye’de, girişimci olmanın gereksinimleri TÜSİAD tarafından yayınlanan Türkiye’de Girişimcilik Raporu Özeti’nde detaylıca incelenmiş. Girişimcilerin sahip olduğu özellikleri ve girişimci olmak hakkındaki yanlış bilinen gerçekleri konu alan bir haber hazırladık.

GİRİŞİMCİ OLMAK

Girişimci Kimdir?

Girişimci risk alarak yenilik yapan kişidir. Diğer bir deyişle girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak gerçekleştirmeye çalışandır.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırtsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik süreçlerinin tümüne verilen isimdir. Bu yüzdendir ki hem şirket açma sürec hem de yenilikler yapma süreci girişimcilik kapsamındadır.

"Girişimciliğin tanımında yenilik vardır"

Yeni bir malın veya servisin üretimi

Yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi

Yeni bir pazarın oluşturulması

Yeni bir hammadde kaynağının bulunması,

Endüstrinin yeniden yapılandırılması

Girişimcinin En Belirgin 17 Özelliği

Belirsizlik altında, hızlı düşünme ve karar alma, Güç sezgi sahibi Kararlı ve azimli olma Bağımsız düşünebilen, İyi gözlemci Hayal gücü yüksek, İkna gücüne sahip, Kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, Dayanıklı Israrcı İyi iletişim kuran, Çok yönlü düşünebilen, İnsan kaynaklarını iyi yönetebilen, Düşünme ve muhakeme yeteneklerine sahip, Esnek, Yaratıcı, Kendine güvenen,

Girişimci Olmak Hakkında Yanlış Bilinenler

Girişimci doğulur, sonradan olunmaz; Girişimciliğin temelinde olan birçok yetenek, bilgi, tecrübe ve ilişki ağını zaman içerisinde geliştirerek girişimcilik kapasitesi oluşturmak mümkündür.

Herkes yeni bir iş kurabilir; İş kurmak işin en kolayıdır, önemli olan şirketin devamını sağlamak, büyütmek ve kalıcı olmaktır.

Girişimciler kumarbazdır; Başarılı girişimciler rüm riskleri dikkatlice hesaplayanlardır.

Sermaye yeni iş için en önemli girdidir; Eğer yetenek ve fikir var ise zor da olsa sermaye bulunabilir. Oysa sermaye ile yetenek ve yeni fikir bulunamaz.Sermaye sadece bir araçtır.

Girişimciler genç ve enerjik olmalıdır; Yaş bir sınır değildir. Genel ortalama 30'lu yaşlar olmakla birlikte 60'lı yaşlarında başarılı olan girişimciler vardır.

Başarılı girişimci başarılı okul performansı sergiler; Girişimcilik, yetenek, motivasyon, yaratıcılık, bütünsellik, liderlik, takım kurma, analitik yetenek ile belirsizliklerle ve zorluklarla başa çıkma yeteneklerinin karşımıdır. Dolayısıyla sadece okul performansı girişimcilik için gösterge olamaz.

Kaynaklar; TÜSİAD Türkiye'de Girişimci Olmak Rapor Özeti - inforgrafik.com.tr

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