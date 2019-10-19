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Gıda israfını önlemek elimizde! Gıda İsrafını Önlemek için Tavsiyeler!

Avrupa’da her yıl tahmini olarak ortalama 88 milyon ton gıda israf edilirken, bu rakamın Türkiye’de 26 milyon tonu bulduğu biliniyor. Hızla artan dünya nüfusu gıda israfıyla mücadelede yetersiz kalırken bu yolda atılacak en önemli adımın toplumda farkındalık sağlamak olduğuna dikkat çekiliyor.

Gıda israfını önlemek elimizde! Gıda İsrafını Önlemek için Tavsiyeler!

Avrupa’da her yıl tahmini olarak ortalama 88 milyon ton gıda israf edilirken, bu rakamın Türkiye’de 26 milyon tonu bulduğu biliniyor. Hızla artan dünya nüfusu gıda israfıyla mücadelede yetersiz kalırken bu yolda atılacak en önemli adımın toplumda farkındalık sağlamak olduğuna dikkat çekiliyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:05
Gıda israfını önlemek elimizde! Gıda İsrafını Önlemek için Tavsiyeler!

Sabri Ülker Vakfı, gıda israfını önleme konusunda farkındalık sağlayan küçük tavsiyeleri her yıl Ekim ayında kutlanan Dünya Gıda Günü kapsamında derledi.

Her yıl dünyada tonlarca gıda israf ediliyor. Ancak gıdaları, kaynakları ve ekonomiyi israf etmemek için alışveriş ve pişirme yöntemlerinizi değiştirerek israfı önleyebilirsiniz. Kurulduğu 2009 yılından bugüne, gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, topluma bu konulardaki en doğru, güncel ve bilimsel bilgiyi aktarmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı,bu yöntemleri sizler için derledi.

Gereğinden fazla alışveriş yapmayın

Alışveriş listenizi hazırlarken haftalık yemek planı oluşturmak, ihtiyacınız olan miktarları not almak ve ev dışında yeme planınızı da dikkate almak, Ve alışveriş yaparken listeye bağlı kalmak ihtiyacınız olmayan gıdaları almamanızı sağlayarak, gıda israfını önlemeye yardımcı olabilir.

Son kullanma tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi bilgisine bakmayı unutmayın!

Ambalajlı gıdaların üzerinde yer alan “son kullanma tarihi” ürünün hangi tarihe kadar tüketilebileceğini gösterir. Yiyecekleri son kullanma tarihinden sonra tüketmek güvenli olmayabilir. Son kullanma tarihi, genellikle süt ve süt ürünleri, yumurta, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve ambalajlı gıdalarda kullanılır. Son kullanma tarihi olan gıdalar stoklanmamalı ve son kullanma tarihine kadar tüketilebilecek miktarlarda satın alınmalıdır. "Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi" ise daha esnektir. Tavsiye edilen tüketim tarihi kuru fasulye, mercimek gibi kuru gıdalar ile makarna gibi tahılların ambalajlarında yer alır. Bu tür gıdalar, tavsiye edilen tüketim tarihi içerisinde güvenle tüketilebilir.

Bozulmak üzere olan gıdaları değerlendirin

Buzdolabınızda ve kuru gıda dolabındaki yiyecekleri düzenli olarak kontrol ederek son kullanma tarihleri yaklaşan gıdaları tüketin. Gıda tüketiminde son alınanın ürünün daha sonra tüketilmesine, daha önce aldığınız ürünlerin ise öncelikli tüketilmesine dikkat edin.

Pişirdiğiniz yemeklerin servisini doğru yapın

Yemekleri küçük porsiyonlarda servis edin, yeterli değilse tükettikten sonra biraz daha ekleyebilirsiniz. Böylece tabağa fazla alınan yiyeceğin israfını önlemiş olursunuz. Pişirdiğiniz yemekler fazla ise daha sonra tüketmek üzere dondurun.

Gıda israfından kaçınamadığımız durumlarda ne yapabilirsiniz?

Besinlerin artık olarak görülen bazı kısımlarını değerlendirmek mümkün. Örneğin brokoli sapları kesilip pişirilebilir ve brokoli çorbasında değerlendirilebilir. Eğer besinin artık kısımlarını değerlendirmek mümkün değilse kompost yapımında kullanılabilir. Kompost, bitkisel kaynaklı gıda artıklarının mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalandığı, verimli toprağı besleyen koyu, topraksı, besleyici, zengin bir materyal haline getirilmiş halidir. Kompost, gübreye göre daha ekonomik ve organik bir seçenek olmakla birlikte gıda artıklarının değerlendirilmesine destek olur.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.10.2019 10:06
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gıda israfını önlemek elimizde gıda israfını önlemek tavsiyeler
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