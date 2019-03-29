Gez, Ye, 66 Bin Dolar Kazan! Kim Böyle Bir İş İster?

Hem dünyayı gezecek olan bu şanslı kişi dünyanın her yerinden değişik kültürleri ve mutfak anlayışlarını keşfetmiş olacak. Bu gezi esnasında ülkemizde 3 emekli ikramiyesine denk gelen bir para kazanacak olan kişi torunlarına anlatacağı bir deneyime sahip olacak. Bunun için bir tek şart var: Sadece vegan yemekler yemesi! 28 günde şirketin kendisine verdiği rotaya sadık kalması gereken bu kişi 28 günün sonunda erken emekliliğin tadını çıkarabilecek!

Milliyet Gazetesinin haberine göre İngiltere merkezli bir şirket 28 gün boyunca vegan yemekler yiyerek dünyanın dört bir yanını dolaşacak bir kişi arıyor.

Dünyayı tanıma fırsatı

İngiltere merkezli vegan yiyecek şirketi pek çok turistin hayalini süsleyecek bir teklif sundu. 28 gün boyunca dünyayı gezme fırsatı bir kişinin ayaklarına kadar geldi. Buna göre başvurular doğrultusunda seçilecek bir kişi 28 gün boyunca dünyanın dört bir yanını görme fırsatını hiçbir ücret ödemeden sahip olacak.

66 bin dolar verilecek!



Yol ve yeme masrafları şirket tarafından karşılanacak bu şanslı kişiye 66 bin dolar da verilecek. Ancak bu parayı hak etmek için tek bir şart var.

Sadece vegan yemekler yiyecek!



Seçilecek olan şanslı kişi 28 gün boyunca gideceği her yerde bölgenin yerel tatlarını tadacak. Fakat bu yiyeceklerin vegan dostu ürünler olması gerekiyor.