Geometry, Till Hohmann ile birlikte çalışacak!

Geometry’de daha önce bu görevi yürüten Howard Smiedt ise EMEA Creative Chairman olarak Geometry'nin kreatif ticari kültürü ve çözümlerine ivme kazandırmada Till Hohmann ile birlikte çalışacak.

Geometry EMEA CEO'su Claus Adams yeni görevlendirmeyle ilgili olarak: "Fizikselden dijitale kadar, perakende sektörü genelinde yaşanan değişimin hızı, pazarlamacıları pazara girişlerde stratejilerini yeniden düşünmeye itiyor. Çizgilerin bu belirsiz hali, ticaretin insanların yaşamlarına dokunduğu her alanda, iletişimde strateji ve yaratıcılığın kesişimini daha da önemli hale getiriyor.

Geometry'nin yaratıcılığı ortaya çıkarmadaki gücü bu görevlendirmeyi daha da önemli bir konuma getiriyor. Bu yeni görevlendirme aynı zamanda büyümeyi getiren fikirlerin çoğalmasını da sağlayacak. Ödüllü bir kreatif direktör, başarılı bir stratejik planlamacı ve hırslı bir lider olan Till, dönüşüme yön verme konusunda engin bir bilgi birikimine sahip. Till, aynı zamanda insanların ve fikirlerin üretildiği bir ortam yaratmanın neler gerektirdiğini de çok iyi biliyor" dedi.



Geometry Global CEO'su Beth Ann Kaminkow bu yeni görevlendirme için, "Bütün sektörlerin sarsıldığı hatta yıkıldığı bir zamanda ticaret, şirket, marka ve insanların büyümesinde, en ‘el değmemiş’ yaratıcı potansiyeli barındırıyor. Till'in benzersiz yetenekleri, müşterilerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelmemizde ve büyümelerine yön vermemizde bize yardımcı olacak" dedi.

Hohmann, Chief Creative Officer olarak BMW, MINI, B/S/H, WMF ve KraussMaffei gibi markalar için entegre global kampanyaların hazırlığında görev aldığı Almanya bağımsız ajans grubu Serviceplan'dan geliyor.

Yirmi yılı aşan çok uluslu kariyeri boyunca Hohmann, geleneksel ajansların gelişmiş kurumlara dönüşmesine yardımcı oldu; şirketlerin kreatif olarak takdir toplarken gelirlerini iki katına çıkarmalarını sağladı. Till Hohmann aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Asya genelinde güçlü global markaları yeniden yaratmak için yaratıcılık odaklı iş birimleri de kurdu. Kariyer yolculuğu boyunca Till ve çok uluslu ekipleri, aralarında Cannes Lions, Euro-Effies, Eurobest ve Spikes Asia birincilikleri de olmak üzere farklı kanal ve kategorilerde 450'nin üzerinde ödül aldı.



Geometry EMEA Chief Creative Officer’ı Till Hohmann yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: “Sektörde oyunun kurallarını değiştiren, bu heyecan verici şirketin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Geometry, yenilikçi ve değerli deneyimleri hayata geçirme yeteneğine sahip benzersiz özelliklerine ek olarak, uzmanlıklarıyla parmak ısırtan ve inanılmaz derecede çeşitlilik de gösteren bir ekibe sahip. Büyümenin o sihirli formülünü sağlamak için birçok müşteri ise, şu anda tam da bunu arıyor. Geometry’de harika işler başarmayı dört gözle bekliyorum."





Geometry Hakkında WPP'nin “End-to-end Creative Commerce”-Uçtan Uca Kreatif Ticaret Ajansı Geometry olarak, ticari büyümenin kapılarını açmak için önemli olan anlarda merak uyandıran yeni ticari deneyimler oluşturuyoruz. Ticaret alanının; şirketlerin, markaların ve insanların büyümesi için en el değmemiş kreatif potansiyele sahip olduğuna inanıyor ve sahip olduğumuz Living Commerce® işletim sistemi Perakende, Deneyim, Tasarım ve İnovasyon başlıkları genelinde en yenlikçi ve değerli ticari deneyimleri sunmak üzere insanların nasıl, ne zaman ve neden satın aldıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Çalışmalarımızı 56 ülke genelinde, ticaretin yaşamlara dokunduğu her yerde yapıyoruz. Uçtan uca ile kast ettiğimiz de aslında bu. (NYSE: WPP) www.geometry.com

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