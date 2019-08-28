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General atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6 generalin atama kararı yayımlandı.

General atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de 6 generalin atama kararı yayımlandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 06:31
General atamaları Resmi Gazete'de

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığı'na, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığı'na, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığı'na, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı'na ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı'na atandı.

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