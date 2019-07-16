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Genelevde çektiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

İstanbul Taksim'de bulunan genelevde fotoğraf çektiği için kadınlar tarafından uyarılan bir kişi, fotoğrafları silmeyince güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis istemiye dava açıldı.

Genelevde çektiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

İstanbul Taksim'de bulunan genelevde fotoğraf çektiği için kadınlar tarafından uyarılan bir kişi, fotoğrafları silmeyince güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Şüpheliler hakkında 3 yıl hapis istemiye dava açıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:27
Genelevde çektiği fotoğraf ortalığı karıştırdı

İstanbul Taksim'de bulunan bir genelevde ilginç bir olay yaşandı. Olay, İstanbul Taksim'de meydana geldi. 43 yaşındaki C.G devlet kontrolünde bulunan bir geneleve gitti. Burada bulunan kadınları cep telefonu kamerası ile kayda alan C.G. kayıtın yasak olduğunun söylenmesine rağmen eylemine devam etti. Kendilerinin fotoğraflarının alındığını düşünen kadınlar durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

FOTOĞRAF KAVGASI
Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre genç adamı uyaran güvenlik görevlileri fotoğrafları silmesini istedi ancak taraflar arasında tartışma çıkmaya başladı. Telefonunda fotoğraf yada video olmadığını söyleyen C.G güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Arbedede güvenlik görevlisi genç adamı darp etti.

"İFTİRAYA MARUZ KALDIK"
Yediği dayak sonrası hastaneye başvuran C.G darp raporu alarak güvenlik görevlilerinden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan güvenlik görevlileri yaşanan darp olayını yalanlayarak iftiraya maruz kaldıklarını anlattı.

3 YIL HAPİS İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda yasak olduğu halde genelevde fotoğraf çektiği gerekçesiyle genci darp eden güvenlik görevlileri hakkında iddianame düzenlendi. Önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan şüpheliler hakkında 3 yıl hapis isteniyor.

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Sabah

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