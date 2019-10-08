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Genel Başkan Kaan: Barış Pınarı Harekâtı’nı Bölgesel Güvenliğin ve Huzurun Sağlanması Adına Önemli Bir Adım Olarak Değerlendiriyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

Genel Başkan Kaan: Barış Pınarı Harekâtı’nı Bölgesel Güvenliğin ve Huzurun Sağlanması Adına Önemli Bir Adım Olarak Değerlendiriyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

08 Ekim 2019 Salı 09:22
Genel Başkan Kaan: Barış Pınarı Harekâtı’nı Bölgesel Güvenliğin ve Huzurun Sağlanması Adına Önemli Bir Adım Olarak Değerlendiriyoruz

Başkan Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye, bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla, toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir. Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, Ortadoğu’da sağduyunun temsilcisi olan Türkiye’nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat’ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir.

MÜSİAD olarak, devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, Barış Pınarı Harekâtı’nda kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor, operasyonun başta bölge halkları olmak üzere, coğrafyamıza bir an önce barış getirmesini temenni ediyoruz.

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