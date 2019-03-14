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Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 İşçi Alımı İle İlgili Duyuru!

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyur yayımlandı ve 3243 işçi alımıyla alakalı olarak evrak teslimi hakkında bilgi verildi. İşte detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 İşçi Alımı İle İlgili Duyuru!

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyur yayımlandı ve 3243 işçi alımıyla alakalı olarak evrak teslimi hakkında bilgi verildi. İşte detaylar.

14 Mart 2019 Perşembe 20:02
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 İşçi Alımı İle İlgili Duyuru!

"Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuru işlemleri tamamlanmış olup 27 Şubat 2019 tarihinde de kura çekimi yapılmıştır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve noter huzurunda çekilen kura sonuçları ekte yer almakta olup kura çekimi sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl adaylar 15 Mart 2019 tarihine kadar başvuru yaptıkları meslek koluna ilişkin aşağıda belirtilen belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.03.2019 20:16
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gençlik spor bakanlığı bin işçi alımı ile ilgili duyuru
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