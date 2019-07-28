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Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Rize'de yolda yürüyen R.T. adlı genç kıza saldırarak tekmeleyip yumruklayan, gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G. savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Rize'de yolda yürüyen R.T. adlı genç kıza saldırarak tekmeleyip yumruklayan, gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan B.G. savcının talimatıyla bu sabah yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:03
Genç kızı yumruklayıp tekmeleyen saldırgan tutuklandı

Olay, Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. R.T. yaya olarak evine giderken kendisine yaklaşan B.G.'nin saldırısına uğradı.

B.G., genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Yaşadığı şok nedeniyle tepki veremeyen R.T., aldığı darbeler nedeniyle fenalaştı. R.T., caddedeki iş yerinin önünde olan tabureye oturmaya çalışırken, B.G., darbetmeyi sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle R.T., saldırgandan kurtulabildi.

Saldırı anı ise çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan B.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

B.G. savcının talimatı üzerine bu sabah polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Güngör, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yapılan itirazı 27 Temmuz tarihinde değerlendiren Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından itirazımız kabul edilerek şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiş olup, 28 Temmuz tarihinde yargı kararı gereğince yeniden yakalanan şüpheli ilgili hakimliğe Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tekrar sevk edilmiş, hakkında tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

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