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Genç kıza iğrenç tuzak!

Bİlecik'te kendisine muska yazdırmak için gelen kadına cinsel saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kıza iğrenç tuzak!

Bİlecik'te kendisine muska yazdırmak için gelen kadına cinsel saldırıda bulunan kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:59
Genç kıza iğrenç tuzak!

Bilecik'te, kendisine muska yazdırmak için gelen H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, M.Ö. (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği M.Ö.'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Ö., polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Ö.'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
genç kıza iğrenç tuzak
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