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Genç kadının sır ölümü

Adana'da, evindeki banyoda çorapla tavana asılı halde ölü bulunan Kırgız kadının ölüme neden olan şahıs veya şahıslar aranıyor.

Genç kadının sır ölümü

Adana'da, evindeki banyoda çorapla tavana asılı halde ölü bulunan Kırgız kadının ölüme neden olan şahıs veya şahıslar aranıyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:00
Genç kadının sır ölümü

Adana polisi, 2 gün önce, Kırgızistan uyruklu çocuk bakıcısı Aizada Nambetova'nın (31), evindeki banyoda külotlu çorapla tavana asılı cansız bedenini buldu. Nambetova'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Olay, 25 Ocak'ta, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Bakıcılık yapmak için ülkesinden Adana'ya geldiği belirtilen Kırgız Aizada Nambetova'nın çocuklarına baktığı aile, kadına ulaşamayınca polise haber geldi.

Bunun üzerine Nambetova'nın evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kilitli olduğu belirlenen kapının çilingir tarafından açılmasıyla içeri giren ekipler, Kırgız kadının banyoda külotlu çorapla tavana asılı cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen kadının intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Kırgız Aizada Nambetova'nın cansız bedeni, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgunda bekletiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.01.2019 09:08
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