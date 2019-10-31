Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Ralli yarışması Sur Yapı Marka AVM’de

Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımıyla 1 -3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Rallisi’ne pit stop bölgesi oluyor. 1 Kasım’da Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde 18.00’da start seremonisiyle başlayacak rallinin ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belirlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı geçilecek.



Pilotlar, 2 Kasım sabahı Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek Sur Yapı Marka AVM Otoparkı'nda yer alan servis alanında günü tamamlayacak. Ayrıca AVM otoparkında çok sayıda ralli araba da sergilenecek. Etkinliğin son gününde sporcuları Uludağ eteklerinde kıyasıya bir rekabet bekleyecek. Soğukpınar ve Hüseyinalan etaplarını geçtikten sonra servise girecek yarışçılar, Aloft Bursa Hotel önündeki finish podyumunda ralliyi tamamlayacak.

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