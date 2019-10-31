Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Ralli yarışması Sur Yapı Marka AVM’de

Sur Yapı Marka AVM, 44’üncü Yeşil Bursa Rallisi’ne ev sahipliği yapacak. 1 Kasım saat 18.00’da Nilüfer Belediyesi Halkevi önünden start seremonisiyle başlayacak yarışçılar 2 Kasım sabahında Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek Sur Yapı Marka AVM Otoparkı’nda yer alan servis alanında günü tamamlayacak. AVM’nin açık otoparkının servis bölgesi olduğu alanda birbirinden renkli ralli arabaları da sergilenecek. Organizasyonun son gününde ise sporcuları Uludağ eteklerinde zorlu bir mücadele bekleyecek.

Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Ralli yarışması Sur Yapı Marka AVM’de

Sur Yapı Marka AVM, 44’üncü Yeşil Bursa Rallisi’ne ev sahipliği yapacak. 1 Kasım saat 18.00’da Nilüfer Belediyesi Halkevi önünden start seremonisiyle başlayacak yarışçılar 2 Kasım sabahında Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek Sur Yapı Marka AVM Otoparkı’nda yer alan servis alanında günü tamamlayacak. AVM’nin açık otoparkının servis bölgesi olduğu alanda birbirinden renkli ralli arabaları da sergilenecek. Organizasyonun son gününde ise sporcuları Uludağ eteklerinde zorlu bir mücadele bekleyecek.

31 Ekim 2019 Perşembe 09:49
Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Ralli yarışması Sur Yapı Marka AVM’de

Türkiye’nin en seçkin markalarını Bursalılarla buluşturan Sur Yapı Marka AVM, 58 otomobil ve 116 sporcunun katılımıyla 1 -3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Geleneksel 44’üncü Yeşil Bursa Rallisi’ne pit stop bölgesi oluyor. 1 Kasım’da Nilüfer Belediyesi Halkevi önünde 18.00’da start seremonisiyle başlayacak rallinin ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde belirlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı geçilecek.

Pilotlar, 2 Kasım sabahı Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını ikişer kez geçerek Sur Yapı Marka AVM Otoparkı'nda yer alan servis alanında günü tamamlayacak. Ayrıca AVM otoparkında çok sayıda ralli araba da sergilenecek. Etkinliğin son gününde sporcuları Uludağ eteklerinde kıyasıya bir rekabet bekleyecek. Soğukpınar ve Hüseyinalan etaplarını geçtikten sonra servise girecek yarışçılar, Aloft Bursa Hotel önündeki finish podyumunda ralliyi tamamlayacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
geleneksel üncü yeşil bursa ralli yarışması sur yapı marka avm de
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Arayanlara Müjde!
İş Arayanlara Müjde!
İstanbul'da Şok Görüntüler! Liseliler Marketi Bastı...
İstanbul'da Şok Görüntüler! Liseliler Marketi Bastı...
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!
Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim