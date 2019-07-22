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Geleceğin Yıldızları’ndan vizesiz uluslararası yaz kampı

30 yıllık geçmişi ile çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutan kamp programları sunan Geleceğin Yıldızları, Uludağ Uluslararası Gençlik Kampı ile 20 ülkeden gençleri konuk ediyor. 13-16 yaş arasındaki katılımcılar, iki hafta boyunca sanattan spora, takım oyunundan sosyal sorumluluk projelerine kadar 36 farklı etkinliğe katılıyor.

Geleceğin Yıldızları’ndan vizesiz uluslararası yaz kampı

30 yıllık geçmişi ile çocukların ve gençlerin geleceğine ışık tutan kamp programları sunan Geleceğin Yıldızları, Uludağ Uluslararası Gençlik Kampı ile 20 ülkeden gençleri konuk ediyor. 13-16 yaş arasındaki katılımcılar, iki hafta boyunca sanattan spora, takım oyunundan sosyal sorumluluk projelerine kadar 36 farklı etkinliğe katılıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Geleceğin Yıldızları’ndan vizesiz uluslararası yaz kampı

1989 yılından bu yana binlerce çocuğun geleceğine dokunan Geleceğin Yıldızları, yaz tatillerini unutulmaz kılmaya devam ediyor. 20 farklı ülkeden kampçı ve eğitmene ev sahipliği yaparak, gençlere vize almadan dünya ile tanışma fırsatı sağlayan Uluslararası Gençlik Kampı, bu sene Uludağ’da 12 Temmuz – 9 Ağustos arasında 2 şer haftalık dönemlerde düzenleniyor.

Farklı ülkelerden 13-16 yaş arasındaki gençleri bir araya getirerek kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak kamp programına bu yıl Almanya, ABD, İsviçre, İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Hindistan, Finlandiya, Rusya, Nijerya, Kanada, Azerbaycan, Türkiye, Ukrayna ve daha pek çok ülkeden gençler geliyor.

Sanat, spor, liderlik bir arada

Yerli ve yabancı koçlar eşliğinde birçok etkinlik planlayan Geleceğin Yıldızları, bireysel ve takım sporlarından doğada yaşam becerilerine, dans ve güzel sanatlardan mutfak atölyesine kadar dolu dolu bir program hazırladı. Fotoğraf, doğa sporları ve takım oyunları gibi çeşit çeşit kulüplerin de olduğu kampta gençler ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilecek.

Sporun her türlüsünün yapıldığı kampta basketbol, futbol, voleybol, beyzbol, hokey, okçuluk, insan langırtı, Amerikan futbolu, frizbinin yanı sıra gençlerin sanatsal yönlerini ortaya çıkaracak resim, kil, seramik, bileklik yapma, tişört boyama, müzik, dans gibi seçenekler de bulunuyor.

Olmazsa olmaz kamp ateşi

Gündüz kamptakilerle çok da kaynaşamayanlar için geceleri de birçok aktivite düzenleniyor. Eğlencenin eksik olmadığı, kahkaha ve macera dolu takım oyunları gençleri bekliyor. Define avı, karaoke gecesi, koç gösterileri, o ses koçlar, sinema gecesi, tematik kostüm gecesi bunlardan birkaçı. Kamp hayatının en eğlenceli kısmı ise kamp ateşi! Ateşin etrafında toplanıp edilen sohbetler, anlatılan hikayeler, sopanın ucuna takılıp yenen Marshmellowlarla gençlerin kamp deneyimi tamamlanıyor.

Geleceğin Yıldızları, unutulmaz bir kamp deneyimi yaşamak ve farklı ülkelerden arkadaşlar edinmek isteyen gençleri Uludağ Uluslararası Gençlik Kampı’na davet ediyor.

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