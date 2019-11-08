geleceğin kadın liderleri profesyonel hayata hazırlanıyor

Kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi kapsamında, KAGİDER ve Sanofi; genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalarına devam ediyor. 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinde Ankara’da iki gün boyunca süren eğitim programı çerçevesinde iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıkları altında eğitim verildi.

Program kapsamında, üniversiteden yeni mezun veya üniversite son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan kadınlar seçildi. Seçilen başarılı kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği sağlanıyor.

Genç kadınlara verilen destekler iki günlük programla da sınırlı değil. Eğitimler sonrasında 'Geleceğin Kadın Liderleri' programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve GKL mezunlarından destek alıyor. İş hayatında sayıları giderek artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine güç veriyorlar.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ve Sanofi Türkiye Ülke Medikal Direktörü Turgay Aydınlar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim programındaAydınlar; bir kız babası olarak kadınların iş gücüne katılım süreçlerini kolaylaştırarak, onların kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oldukları için gurur duyduklarını belirtti.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

“KAGİDER olarak 2010 yılında başlattığımız ve 2011’den bu yana Sanofi’nin kurumsal desteğiyle sürdürdüğümüz Geleceğin Kadın Liderleri Projesi iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin zorlaştırdığı koşulları biraz daha eşitleyebilmeleri için genç kadınlara güçlü bir destek sağlıyor. Bu programı tamamlayan kadınlar yetkinliklerini ve profesyonel iletişim ağlarını geliştirmek ve kariyerlerine çok daha güçlü bir başlangıç yapmak yönünde avantaj kazanıyorlar. Bizler kariyerlerinin başındaki bu genç kadınların yanında durmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonel yaşamlarında da yanlarında olacağız. Programı tamamlayan bütün gençleri kutluyor ve başarılar diliyorum.”

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya: “Kadın ve eğitim için atılan her adım, geleceğe ve topluma yapılan büyük bir yatırımdır”

Toplumda fırsat eşitliği yaratmak için çabalarının aralıksız devam ettiğini belirten Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya, bir ülkenin gelişimi, refahı ve geleceğinin ancak kadın ve erkek, tüm toplumun katkısıyla sağlanabileceğine inandıklarını söyledi. Pınar Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Geleceğin Kadın Liderleri ile üniversiteden yeni mezun veya son sınıf öğrencisi, başarı potansiyeli yüksek ve eşit fırsata sahip olmayan genç kadınlara, hedeflerine ulaşmaları için destek sağlıyoruz. Genç kadınların kariyerlerine atacakları ilk adımda onların yanlarında olarak detaylı bir eğitim serisi ile hayatlarında fark yaratmayı amaçlıyoruz. İstihdam ve fırsat eşitliğine yönelik projelerimizle Sanofi Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında ülkenin öncü kuruluşları arasında yer almaktan dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Sanofi Türkiye’nin Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile 2011 yılından bu yana kadın işgücünü destekleyen şirket uygulamalarının artırılması için ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ Programına verdikleri desteğe de değinen Pınar Kaya, programın 10 yılda 10.000 başvuru aldığını ve 5.000’e yakın kişiyle yapılan yüz yüze mülakatların ardından bu yılın mezunları dahil olmak üzere 800 genç kadının sertifikalarını aldığını belirtti.

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