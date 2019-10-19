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'Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar'

İstanbul Üniversitesi yönetimi, resmi Twitter hesabında "Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar" şeklindeki paylaşıma yanıt verdi: "Olayı incelemeye aldık, bu ilk seferi değilmiş."

'Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar'

İstanbul Üniversitesi yönetimi, resmi Twitter hesabında "Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar" şeklindeki paylaşıma yanıt verdi: "Olayı incelemeye aldık, bu ilk seferi değilmiş."

19 Ekim 2019 Cumartesi 00:04
'Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar'

İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen @Thomas Magnus adlı Twitter kullanıcısı, "Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin hocalarını tanıyın" notuyla kapıda kalmış bir kedi fotoğrafı paylaştı.

​İstanbul Üniversitesi'nden söz konusu paylaşıma gelen yanıtta ise şu ifadeler kullanıldı:

"Olayı incelemeye aldık bu ilk seferi değilmiş."

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geç kaldığı kediyi derse almıyorlar
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