İstanbul Üniversitesi'nde okuduğu belirtilen @Thomas Magnus adlı Twitter kullanıcısı, "Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar. İstanbul Üniversitesi'nin hocalarını tanıyın" notuyla kapıda kalmış bir kedi fotoğrafı paylaştı.
İstanbul Üniversitesi'nden söz konusu paylaşıma gelen yanıtta ise şu ifadeler kullanıldı:
"Olayı incelemeye aldık bu ilk seferi değilmiş."
Geç kaldığı için kediyi derse almıyorlar. I.Ü. 'nün hocalarını tanıyın @istanbuledutr @iuefsosyoloji pic.twitter.com/YPzpF39u5B— Thomas Magnus (@bey_dervis70) October 17, 2019
Sevgili dostumuza vize haftasının yaklaştığını hatırlatıyoruz o halde https://t.co/qhe9GRKo1g— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) October 17, 2019
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