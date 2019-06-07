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Gaziantep'ten Acı Haber! Şehidimiz var

Gaziantep'de 2 gün önce iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ağır yaralandığı açıklanmıştı. 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Gaziantep'ten Acı Haber! Şehidimiz var

Gaziantep'de 2 gün önce iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun ağır yaralandığı açıklanmıştı. 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:48
Gaziantep'ten Acı Haber! Şehidimiz var

Yaşanan olay 2 gün önce Gaziantep'in Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak için olay yerine giden polis memuru Ekrem Kurtoğlu kavga esnasında karın bölgesine kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı.

Polis memuru Ekrem Kurtoğlu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 gündür tedavi altında tutuluyordu.

 Ekrem Kurtoğlu'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞLARDI

Polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nu vuran şüpheliler ise olay yerinden kaçmış ve ekipler, olay sonrası yaptıkları inceleme sonucu kavgaya karışan M.Ö., V.Ö., K.Ö., H.A., A.Ö. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı...

Şehit Ekrem Kurtoğlu için tören düzenlenecek ve 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu için bugün 15.30'da Çevik Kuvvet Müdürlüğünde tören düzenlenerek Yeşilkent Mezarlığında ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek...

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