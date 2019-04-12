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Gaziantep'te 12 Öğrenciyi Zehirlendi!

Gaziantep'te 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek, hastaneye sevk edildi.

Gaziantep'te 12 Öğrenciyi Zehirlendi!

Gaziantep'te 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek, hastaneye sevk edildi.

12 Nisan 2019 Cuma 16:04
Gaziantep'te 12 Öğrenciyi Zehirlendi!

Gaziantep'te 12 ortaokul öğrencisi, bir arkadaşlarının şaka amacıyla içtikleri suya attığı naftalinden zehirlenerek, hastaneye sevk edildi.
Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Mahmut Hümayün Ortaokulu 5-A sınıfında eğitim gören öğrenciler, teneffüste bahçeye çıktı. Bu sırada sınıfta kalan bir öğrenci, iddiaya göre şaka amacıyla arkadaşların su mataralarına naftalin attı. Tenefüs bitiminde sınıfa dönerek, mataralarındaki suları içen öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve yüksek ateş  şikayetleri başladı.

Öğretmenler ve okul idaresi hemen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen sağlık görevlileri, zehirlenme belirtisi gösteren 12 öğrenciyi ambulansla çeşitli hastanelere götürdü.

Öğretmenler, yaptıkları araştırma sonunda bir öğrencinin, arkadaşlarının mataralarına naftalin attığını belirledi.

Öğrencilerin suyuna atıldığı belirtilen naftalin

Öğrencilerin suyuna atıldığı belirtilen naftalin Arkadaşlarının hastanelik olmasına neden olan ve adıbelirtilmeyen  öğrencinin ailesi okula çağırılarak uyarılırken, 12 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.04.2019 16:09
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