Gazi Üniversitesi personel alımı yapacak! Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden Gazi Üniversitesi'ne 26 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartları ve başvuru hakkında detaylar belli oldu. Başvurular 21-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar şimdi Gazi Üniversitesi personel alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Gazi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

l) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan; Sıhhi Tesisatçı, Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı, Mobilya Döşeme İşçisi, Alçı Dekorasyoncu(Kartonpiyer) ve Hastane Hizmetlisi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

3) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması

4) Adayların en fazla 35 yaşında olmaları

5) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

6) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okulların ilanda belirtilen bölüm, alan ve dallarından mezun olanlar için ustalık belgesi veya mesleki yeterlik belgesi şartı aranmayacaktır.