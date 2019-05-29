Gazeteci Kadri Gürsel cezaevine gönderildi!

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan Kadri Gürsel için verdiği "kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" kararına rağmen savcılığın 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için kendisini çağırdığını söyledi. Gürsel savcılığın ardından denetimli serbestlik hükümleri için cezaevine gönderildi.

AYM, Cumhuriyet gazetesi davasında yargılanan Kadri Gürsel için verdiği “kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği” kararına rağmen savcılığın 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için kendisini çağırdı. Kadri Gürsel bugün (29 Mayıs 2019) saat 14:00 sıralarında Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Twitter'dan "Hapse konulmam söz konusu" diyen Gürsel, "Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir" tepkisini gösterdi.

İşlemler iki gün sürebilir

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 18 sanığa verilen kararların temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta verdiği kararla, 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan ve kendisine tebliğ edilen Gürsel, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Gürsel, infaz müdürülüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili işlemlerinin başlatılması için cezaevine gönderildi. Cezaevindeki bu işlemlerin bitmesinin bir, iki günü bulabileceği öğrenildi.

Twitter'dan savcılığa başvurduğunu açıklayan Gürsel şunları kaydetmişti:

Delilsiz, keyfi biçimde 11 ay hapiste tutulduğum Cumhuriyet soruşturması davasında gazetecilik faaliyetimin suçlanması nedeniyle hakkımda verilen, onanan 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 10 gün içinde savcılıkta olmam istendi.

Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır.

Cumhuriyet davasında verilen 11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur.

Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir.

AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir.

Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor.

“Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete karşı tehdittir.” Martin Luther King, Jr. Bu fotoğrafı 29 Mayıs 2019’da, hakkımda Cumhuriyet davasında verilen ve kesinleşen hapis hükmünün infazı için yeniden…

Gazetecilik faaliyetimden dolayı delilsiz, haksız hukuksuz olarak verilmiş ve 11 aylık tutukluluğum ile peşinen, tamamı infaz edilmiş bir hüküm gerekçe gösterilerek hapse konulmam, maruz kaldığım adaletsizliği daha da artırıyor.

Nazire Gürsel: An itibariyle iletişimimiz kesildi

Kadri Gürsel'in savcılığa gitmesinin ardından eşi Nazire Kalkan Gürsel'den "İletişimimiz kesildi" açıklaması geldi.

Twitter'dan, T24'ün haberine paylaşan Nazire Kalkan Gürsel şunları yazdı:

"Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. An itibarıyla iletişimimiz kesildi. Aslında biliyorum. Sinan Çetin'in polis katili oğlunu hiç hapse sokmadan denetimli serbestlikle bıraktılar. Bakalım Kadri Gürsel'e hangi muamele? Kanunen 1 saniye bile tutamazlar. Ama keyfiyet işin içine girerse bilemem."

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