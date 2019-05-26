Gardiyan mı İnfaz Koruma Memuru mu?

Adalet Bakanlığı son yıllarda İnfaz Koruma Memuru alımlarına hız verdi. Son olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından Adalet Bakanlığı bünyesine ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine 11 bin sözleşmeli personel alınacağı açıklandı. Toplumda hala gardiyan olarak adlandırılan ancak bu ismin rahatsızlığını dile getiren adaylar İnfaz Koruma Memuru denilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Görevi Kolluk Kuvveti olarak tanımlanan ve devlet literatüründe İnfaz Koruma Memuru olarak geçen memurlara toplum arasında gardiyan denilmektedir. Tıpkı bekçiler gibi İnfaz koruma memurları da 24 saat esasına göre görev yapan polislerle aynı statüde olan memurlardır.

Avrupa'ya bakıldığı zaman İnfaz Koruma Memurluğu saygın bir meslek grupları arasında yer alırken ülkemizde gardiyan denilerek basite indirgenmektedir. Üstelik oldukça meşakatli ve zor olan bu meslek için yıpranma payının da olmaması ayrıca bir tartışma konusudur.

FİLMLERİN ETKİSİ BÜYÜK

İnfaz Koruma Memuru olarak isim değişikliği yapılsa da cezaevi çalışanlarına top yekün gardiyan denilmektedir. Filmlerde hep gardiyanlar suça ortak olur. Cezaevine yasak madde sokar, başkasının ırzına, namusuna göz diker, cezaevinde güçlü olandan yana olur gibi roller biçilirken bu mesleği hakkıyla, layıkıyla yapanlar üzerinde kötü bir imaj bırakılmıştır.

Adalet Bakanlığı'nın bu noktada isim değişikliğinden ziyade kamu spotları ile, reklamlar ile bu algıyı kırmaya çalışmalıdır.

BİR TAKİPÇİMİZDEN GELEN MESAJ

Bu konuya değinmemiz aslında bir takipçizin bizi uyarması üzerine olmuştur.

Takipçimiz "Çok güzel haberler yapıyorsunuz öncelikle bunun için teşekkürler ama bir ricam olacak biz infaz koruma memurları hakkında da biraz paylaşım yapsanız mesala sözleşme konusunda,mesleğimizin ismi konusunda, personellerin sorunları hakkında hala mesala gardiyan deniyor mesleğimiz hep kötü biliyorum toplumda bir saygınlık oluşturulmuyor" ifadelerini kullanarak infaz koruma memurlarının sorunlarını iletti.

TÜRKİYE'DE KAÇ İNFAZ KORUMA MEMURU BULUNUYOR?

Türkiye'de çok sayıda cezaevi bulunmaktadır. Farklı kadrolarda onbinlerce personel istihdam eden cezaevlerinde İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU 1.756, İNFAZ VE KORUMA MEMURU 33.786 kişi olarak görev yapmaktadır. 14 bin 2 kişi de infaz koruma memuru görevi ile sözleşmeli personel olarak görev yapmaktadır. Yani hali hazırda şuan 50 bine yakın infaz koruma memuru görev yapıyor.

Cezaevi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde personel durumu şöyle belirtilmiştir;

1984'DEN BERİ İNFAZ KORUMA MEMURU

Hala bazı çevreler tarafından gardiyan olarak adlandırılan bu güzide meslek 1984 yılından bu yana infaz koruma memuru olarak isimlendirilmiştir. Toplum içinde mesleğini infaz ve koruma memuru olarak tanıtan kişilerin en büyük rahatsızlıklarının başında bu isim ile tanınmıyor olmalarıdır. Hal böyle olunca mesleğini anlatabilmek adına kendileri dahi gardiyan tabirini kullanmak zorunda kalabiliyorlar. Film ve dizilerde gardiyanlar hep kötü karakterler olduğu için bu ismin kullanılması bu önemli mesleği icra eden kişileri rahatsız etmekte hatta üzmektedir.

Konuyu kısa bir şekilde özetleyen şu videoyu da haberimize iliştirelim.

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