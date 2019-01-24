Gaffar Okkan Kimdir? Gaffar Okkan Nereli? Gaffar Okkan Neden Bu Kadar Çok Sevildi?

Tam adı Ali Gaffar Okkan olan Diyarbakır Emniyet Müdürü iken şehit edilen Gaffar Okkan Diyarbakır'da Devletin Gülen Yüzü olarak tanınmış, Hizbullah ve PKK terör örgütlerinin Diyarbakır'daki tüm faaliyetlerini sona erdirmiş, Diyarbakırspor için elinden geleni yapmış, gençlerin uyuşturucu ve terör batağına girmemesi için çok çaba sarf etmiş bu nedenle yalnızca Diyarbakır'da değil tüm Türkiye'de sevilen ve sayılan bir isim haline gelmiştir. Gaffar Okkan'ın şehit edilmesi bütün ülkeyi yasa boğmuştur. İşte Gaffar Okkan ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Gaffar Okkan kimdir? Diyarbakır İl Emniyet Müdürü iken uğradığı suikast sonucu aramızdan ayrılan Gaffar Okkan’ın vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, insanlar onu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, kimdir Gaffar Okkan? Nerede doğdu? Neden bu kadar çok sevildi? Onu diğer görevlilerden ayıran özellikleri neydi? İşte ayrıntılarıyla, Gaffar Okkan kimdir? sorusunun cevabı…

Diyarbakırlıların Gaffar Babası Gaffar Okkan kimdir? Aramızdan ayrılalı 18 yıl oldu ancak asla unutulmadı. Her gün yüzlerce kişi Gaffar Okkan kimdir? sorusunun cevabını araştırıyor. Diyarbakır’da sadece emniyet işleriyle değil, sosyal yaşamdaki yeriyle de gönülleri fetheden Gaffar Okkan kimdir? Nerde doğdu ? Neden bu kadar çok sevildi? İşte Gaffar Okkan ile ilgili detaylar…

Gaffar Okkan kimdir?

24 Ocak 2001’de, makam aracıyla seyir hâlinde iken, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek, açılan ateş sonucu şehit edilen, idealist, yenilikçi, korkusuz, Diyarbakır İl Eski Emniyet Müdürü…

Gaffar Okkan ne zaman nerede doğdu?

Tam adı Ali Gaffar Okkan olan unutulmaz Diyarbakır İl Eski Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, 1952 yılında Sakarya ilinin Hendek ilçesinde doğdu. Aramızdan ayrıldığında 49 yaşındaydı ve yaşasaydı şimdi 67 yaşında olacaktı…

Gaffar Okkan’ın eğitim hayatı

30 Eylül 1970 tarihinde Polis Koleji’nden, 29 Eylül 1973 tarihinde Polis Akademisi’nden mezun olan Gaffar Okkan, ileriki zamanlarda İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirerek mezun oldu.

Gaffar Okkan’ın meslek hayatı

Polis Akademisi’nden mezun olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Komiser Yardımcısı olarak atanan Okkan, bu ilde Emniyet Amirliği rütbesine kadar çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra, 1983 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak, 1985 yılında şube müdürlüğüne terfî etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Gaffar Okkan, bu ilde 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfî ederek Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 18 Kasım 1997 tarihinde ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Gaffar Okkan neden bu kadar çok sevildi? Başarıları nelerdir?

Yeni görev yeri olan Diyarbakır, yıllarca PKK ve Hizbullah terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ildi. Şehirde faili meçhul cinayetler, uyuşturucu ticareti ve volümü yüksek protestolar artık rutin olarak kabul görülmüş olaylardı. Ancak Gaffar Okkan, sıra dışı ve devrim gibi uygulamalarıyla kente damga vurdu. Hizbullah’ın çökertilmesinde çok önemli bir rol oynadı.

Kadın polisler onun emriyle iyilik saçtı…

Kadın polisler Diyarbakır’da ilk kez onun emriyle sokağa çıktılar, trafiği yönettiler. Gaffar Okkan; İki küçük otomobil aldı ve mavi-beyaza boyattı, ikişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor, diğeri de yürümekte zorlanan yaşlılara yardım ediyordu. Havaalanındaki kadın polisler yaşlı yolcuların bilet işlemlerini yaptı, uçağa kadar götürdü. Havaalanına tekerlekli sandalye aldırdı.

Şehrin sokaklarını gözlüyordu…

Okkan’ın ilklerinden biri de şehrin kritik noktalarına kurdurduğu kameralardı. Bugünkü mobese kameralarının temellerini ilk defa o, Diyarbakır’da attı. Gece yarılarına kadar makam odasındaki dev ekranda sokakları gözlerdi. Faili meçhul cinayetlerin sayısı dibe vurdu. Diyarbakır öyle bir hale geldi ki; artık girişimciler elektrikle buluşan karanlık mahallelere yatırım yapıyor, şehirde sosyal yaşam güvenle sürdürülüyordu.

Spora önem veriyordu…

Diyarbakırspor’un başarılı olması ve gençlerin spor yapması için de mücadele etti Gaffar Okkan. Borç yükünden başkan bulamayan Diyarbakırspor onunla dirildi.

Gaffar Okkan suikasti

Suikast ihbarlarına rağmen halkın ona olan güveninin suistimal edilmemesi için zırhlı araca binmezdi. Ona göre doğum yeri Sakarya’nın Hendek İlçesi ve Diyarbakır sokakları onun suikasta uğrayacağı son yerlerdi…

Diyarbakır’ın Gaffar Baba ile dolu günlerinin ömrü 4 yıl sürdü. 24 Ocak 2001’in akşam üstü vaktinde pusuya düşürüldü… Şehir kameralarındaki kör noktalardan biri olan Şehitlik Semti, Okkan ve 5 polis memurunun şehadete yürüdüğü yer oldu. Okkan’ın polislerine bulmaları için öğütlediği hatta başına ödül koyduğu, Hizbullah militanlarının vazgeçilmezi Rus imalatı Makarov, suikastin ardından olay yerinde bulunan silahlardan bir tanesiydi.

Gaffar Okkan katli tutanaklara profesyonelce hazırlanmış bir suikast olarak geçti. Hizbullah ve PKK baş şüphelilerdi. Ancak o pusuda yaralanan polisler yıllar sonra konuştuğunda, suikastin Hizbullah tarafından işlenemeyecek kadar profesyonel olarak planlandığına dikkat çekti. Suikasti 26 Hizbullah militanının gerçekleştirdiği hatta Gaffar Okkan ve Üzeyir Garih cinayetleri arasında bağlantı olduğu iddia edildi. PKK itirafçıları olayı Jitem yaptı derken, devlet birimlerine sızmış ve uyuşturucu ticaretinden nemalanan derin eller Hizbullah’ı taşeron olarak kullandı da denildi. Ancak Gaffar Okkan suikastı ardından gerçek failler hiçbir zaman bulunamadı.