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FSM bir ay aradan sonra trafiğe açıldı

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmalar tamamlandı. Köprü bir ay sonra trafiğe açıldı.

FSM bir ay aradan sonra trafiğe açıldı

İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmalar tamamlandı. Köprü bir ay sonra trafiğe açıldı.

28 Temmuz 2019 Pazar 19:30
FSM bir ay aradan sonra trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan çalışmalar sona erdi.31 gün sonra köprüdeki tüm şeritler saat 18.00'den ulaşıma açıldı.

Onarım çalışmaları yüzünden kapatılması İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen FSM, dört şerit geliş ve dört şerit gidiş olarak kullanılmaya başlandı.

Köprüdeki İstanbullular trafik akışını korna çalarak kutladı.

Köprüdeki çalışmalar için önce bitim tarihi olarak 17 Ağustos 2019 tarihi verilmişti.

Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada belirtildiği gibi bugün köprüdeki tüm şeritler saat 18.00'i geçerken ulaşıma açıldı.

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fsm ay aradan trafiğe açıldı
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