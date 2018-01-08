Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı

İstanbul Bahçelievler'de fren yerina gaz pedalına bastığı öğrenilen kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine daldı.

banner396

Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı

İstanbul Bahçelievler'de fren yerina gaz pedalına bastığı öğrenilen kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine daldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 18:23
Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı

Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı

İstanbul Bahçelievler'de fren yerina gaz pedalına bastığı öğrenilen kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine daldı. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, polisi beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenilen kadının çocuğunu almak için okula gittiği bildirildi.

Öğle saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Eski Edirne yollarında meydana gelen olayla ilgili dükkan sahibinden açıklama geldi. İşletme sahibi Kadir Güneş: "en burada duruyordum, telefonla konuşuyordum. Kadın sürücü yoldan direk buraya gelerek fren yerine gaza bastı. Kaldırımlara vurarak merdivenlerden yukarı çıktı. O sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir can kaybının yaşanmasını engelledi" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fren Yerine Gaza Bastı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!
Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Hamile Bırakmıştı! Mahkemedeki İfadesi Şok Etti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim