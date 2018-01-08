Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı

İstanbul Bahçelievler'de fren yerina gaz pedalına bastığı öğrenilen kadın sürücü, yol üzerindeki bir dükkanın merdivenlerine daldı. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması bir facianın önüne geçerken, polisi beklemeden olay yerinden ayrıldığı öğrenilen kadının çocuğunu almak için okula gittiği bildirildi.

Öğle saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Eski Edirne yollarında meydana gelen olayla ilgili dükkan sahibinden açıklama geldi. İşletme sahibi Kadir Güneş: "en burada duruyordum, telefonla konuşuyordum. Kadın sürücü yoldan direk buraya gelerek fren yerine gaza bastı. Kaldırımlara vurarak merdivenlerden yukarı çıktı. O sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması olası bir can kaybının yaşanmasını engelledi" dedi.

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