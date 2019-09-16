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FETÖ'nün yurtdışındaki militan sayısı belli oldu!

Ankara CUmhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt sayısının 6 bin olduğu belirlendi.

FETÖ'nün yurtdışındaki militan sayısı belli oldu!

Ankara CUmhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt sayısının 6 bin olduğu belirlendi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
FETÖ'nün yurtdışındaki militan sayısı belli oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısının 6 binin üzerinde olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada örgütün Avrupa'da yoğun olarak Almanya ve Belçika'da yapılandığı, bu ülkeleri Güney Asya'da Malezya, Balkanlarda Makedonya, dağınık olarak Güney Amerika ve Afrika ülkeleri izliyor.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli 3 savcının yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, yurt dışından gelen bilgiler ile Türkiye genelindeki tüm savcılıklardan gelen dosyalar değerlendirilerek, şüpheli listesi oluşturuldu. Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce isim, FETÖ/PDY’nin yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerde örgüt üyesi vasfıyla ve üst seviyede görev almış olması kriterleriyle değerlendirildi. Bu çalışma sonunda FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısı 6 binin üzerinde olarak belirlendi. Yürütülen soruşturmalarda hangi ülkede nasıl bir yapılanması olduğu, kimlerin faaliyet gösterdiği delillerle toplanarak, yakalama kararı ve iade talepleri oluşturuluyor.

FETHULLAH GÜLEN DE LİSTEDE

Soruşturmada şüpheli listesinde Fethullah Gülen de yer alıyor. Gülen’in örgütün halen aktif olan yurt dışı yapılanmasını yönettiği belirtiliyor. Örgütün yurt dışı yapılanmasının Türkiye´deki modelle faaliyet gösterdiği belirlenirken, FETÖ’nün Türkiye’yi bir prototip gibi görerek, edindiği deneyimi kullandığı ifade edildi. FETÖ’nun başta Avrupa’dakiler olmak üzere birçok ülkede terör örgütü gibi değerlendirilmediğini, dini bir oluşum gibi kabul edildikleri kaydedilen soruşturmada, ABD’nin ise ‘evleri’ olduğu değerlendirilmesi yapılıyor.

Örgüt üyelerinin son derece rahat hareket ettiğini, okullarına öğrenciler almaya, eğitim vermeye devam ettiği tespiti yapılırken, aynı Türkiye´de olduğu gibi her ülkede devlete sızma girişimlerini de sürdürdükleri belirlendi. Ekonomik olarak varlıklarını korumaya devam eden örgütün, okullarına ağırlıklı olarak o ülkenin ileri gelen devlet yetkilileri ve etkili kişilerin çocuklarını alma gayreti içinde oldukları tespiti yapıldı.

ALMANYA VE BELÇİKA´DAN RAHATLIKLA SIĞINMA ALIYORLAR

Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada örgütün Avrupa´da yoğun olarak Almanya ve Belçika’da yapılandığı, bu ülkeleri Güney Asya’da Malezya, Balkanlarda Makedonya, dağınık olarak Güney Amerika ve Afrika ülkeleri izliyor.

Güvenlik kaynakları, örgütün yalnızca Türkiye için bir tehdit olduğu gibi yanlış algının, örgütün faaliyet gösterdiği her ülkede, ikili ilişkiler ve diplomatik yollarla değiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Özellikle Almanya ve Belçika´dan rahatlıkla sığınma/iltica hakkı alan FETÖ üyelerinin, bir süre sonra bu ülkeler için de tehdit oluşturmaya başlayacağı gerçeğini delillerle anlatıldığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, örgütün İngiltere’ye ise çok az sayıda girebildiğini paylaştı.

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DHA

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fetö nün yurtdışındaki militan sayısı belli oldu
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