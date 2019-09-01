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'FETÖ'nün Türkiye İmamı'nın ismi çöp kutusuna bırakılan listeden çıktı

FETÖ'nün Türkiye İmamı M.Y’nin ismi, çöp kutusuna bırakılan zarftan çıktı. M.Y'nin eşi G.Y'nin 'birinci abla' olduğu ve KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi. İddianamede, Jandarmadan sorumlu 'mahrem imamlık'görevini de yürüten M.Y’nin FETÖ tepe yöneticileri ile HTS kaydının olduğu vurgulandı.

'FETÖ'nün Türkiye İmamı'nın ismi çöp kutusuna bırakılan listeden çıktı

FETÖ'nün Türkiye İmamı M.Y’nin ismi, çöp kutusuna bırakılan zarftan çıktı. M.Y'nin eşi G.Y'nin 'birinci abla' olduğu ve KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada şüpheliler arasında bulunduğu belirtildi. İddianamede, Jandarmadan sorumlu 'mahrem imamlık'görevini de yürüten M.Y’nin FETÖ tepe yöneticileri ile HTS kaydının olduğu vurgulandı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:07
'FETÖ'nün Türkiye İmamı'nın ismi çöp kutusuna bırakılan listeden çıktı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul'da Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalanan ve FETÖ'nün 'Türkiye İmamı' olduğu belirtilen M.Y’nin, Ankara’da açılan bir 'mahrem imamlar' davasında firari sanık olduğu anlaşıldı.

M.Y’nin adının, 15 Temmuz darbe girişiminden 12 gün sonra Emniyet’i arayan bir kişinin 'çöp kutusuna bıraktığını ve oradan alınmasını istediğini' söylediği sarı renkli zarf içindeki listeden çıktığı ifade edildi.

Bu süreçte M.Y. için bir dava, iki soruşturma kapsamında 3 ayrı yakalama kararı çıkarılırken, M.Y’nin İstanbul’da saklandığı bilgisini ise, Ankara’daki bir operasyonda yakalanan FETÖ imamının verdiği öğrenildi. 

FETÖ’nün Türkiye İmamı M.Y., eşi G.Y. ve kızı B.Y., geçen çarşamba günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in yürüttüğü ortak operasyon sonucu saklandığı 'gaybubet evi'nde yakalandı. Eşiyle beraber kaldıkları ve başkası adına kiralanan evde, yüklü miktarda para da çıkan M.Y’nin, Ankara’da açılan 'mahrem imamlar' davasında firari sanık durumunda olduğu ve bu dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. M.Y’nin eşi G.Y’nin de iki ayrı soruşturmadan firari olarak arandığı öğrenildi.

'LİSTELERİ ÇÖP KUTUSUNDAN ALIN'

M.Y. hakkında dava açılan sürecin ise bir ihbar ve 'çöp kutusunda' bulunan bir liste üzerine başladığı anlaşıldı.

Davanın iddianamesine göre, 27 Temmuz 2016 tarihinde saat 20.28’de Emniyet’i arayan bir erkek şahıs, FETÖ ile ilgili ihbarda bulunmak istediğini belirterek, "Elinde çok önemli bilgilerin olduğunu, bu bilgileri kapalı bir zarf içerisinde EGM binasının alt kısmında kalan Cemal Süreya isimli parktaki çocuk kaydıraklarının karşısında, otobüs durağının arka hizasında kalan çöp bidonunun içerisine bıraktığını, bu bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda FETÖ ile alakalı çok önemli konuların çözüleceğini, gerçeklerin ortaya çıkacağını, bu bilgilerin çok önemli olmasından dolayı acele oradan alınmasının gerektiğini, can güvenliğinden endişe duyduğu için ismini vermek istemediğini" söyledi.

Polis, telefondaki ihbarcının tarif ettiği yere giderek çöp bidonunu aradı ve içerisinde sarı renkli bir zarf buldu. Zarfın içerisinden ise 11 sayfalık bir isim listesi ile yine içinde 6 sayfalık bir başka liste bulunan ikinci bir beyaz renkli zarf ve flaş bellek çıktı.

Toplam 17 sayfalık listeyi araştıran polis, bu kişilerin 28’i hakkında 15 Temmuz’dan önce işlem yapıldığını, 25’inin darbe girişimiyle ilgili olarak yakalandığını, 19’unun adının ise itirafçıların beyanlarında geçtiğini tespit etti. Listedeki isimler hakkında araştırmanın tamamlanmasının ardından savcılık, 139 kişi hakkında çeşitli davalar açtı. 

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