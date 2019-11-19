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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 82'si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Kasım 2019 Salı 07:12
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon: 133 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 'mahrem imamlarca' ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında muvazzaf 3 albay, 5 binbaşı 5 yüzbaşı, 12 üsteğmen, 54 astsubay ve 3 uzman çavuş ile 14 kapatılan askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen, emekli, istifa, sözleşme feshi gibi nedenlerle ilişiği kesilen 2 albay 2 yarbay, 3 yüzbaşının da olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir başta olmak üzere 44 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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